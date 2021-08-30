Триллион и ни центом меньше: Киев запросил у США помощь, сравнимую с афганской

Украинская власть, в отличие от рухнувшего за пару недель проамериканского кабульского режима, «жизнеспособна и демократична». Поэтому «было бы логично», чтобы США предоставили Киеву военную и финансовую помощь, как минимум, в том же размере, которую получал Афганистан до прихода талибов (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Financial Times заявил советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

Кроме того, по его словам, Киев готов «до конца» противостоять «российской агрессии».

«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться до конца и исповедует либерально-демократические ценности», – рассуждает Милованов.

Он также выразил обеспокоенность тем, что США «разрешили» Германии достроить «Северный поток-2», чем воспользуется «агрессивная Россия», и выразил тревогу по поводу «провала США» в Афганистане. Поэтому США должны «как можно скорее подтвердить приверженность своим союзническим обязательствам» в отношении Украины.

Напомним, по сообщениям СМИ, США потратили на поддержку марионеточного режима в Афганистане около $1 трлн долларов за 20 лет. Вместе с союзниками – около $2 трлн.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.21

Объем осадков в Крыму будет увеличиваться. / Генпрокуратура Украины объявила охоту на ополченцев Донбасса по всему миру. / Подросток третий год пытается лишить мать с отцом родительских прав. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»