В Министерство юстиции Украины взяли на работу пожизненно заключенную – об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська.

«Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал министр в соцсетях.

Малюська не уточнил, за что осуждена и на какую должность принята новая сотрудница, но источник в министерстве рассказал, что заключенная стала советником министра, занимается аналитикой и работает онлайн.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.08.21

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