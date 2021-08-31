Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 71 тысячу

В Крыму за сутки зарегистрирован 281 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 255 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 71 тысяча 78 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 196 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.08.21

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