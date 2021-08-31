На переписи населения в Симферополе заработают таксисты

Администрация Симферополя провела тенедер, объектом которого является закупка услуг такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в техзадании на предоставление услуг оговариваются некоторые требования: «Услуги должны оказываться по автотранспортному обслуживанию с соблюдением Правил дорожного движения. Запрещается глушить двигатель при фактическом движении транспортных средств». Есть особые требования к водителям: опрятность, вежливость, знание географического расположения улиц города Симферополя. Исполнитель несет ответственность за поведение водителей, не отвечающее моральным и этическим нормам.

Услуги будут оказываться с семи утра до полвосьмого вечера, с 5 сентября, когда таксистам будут предоставлен список из 112 человек, имеющих право за заказ такси, до 15 декабря.

Стоимость услуг обойдется бюджету в 1 млн 447 тыс 840 руб 80 коп. Победило в конкурсе ООО «Официальное крымское такси», в этом таксопарке работают 11 человек, убыток ООО в прошлом году составил 11 млн руб. Его владельцем является Виталий Шлейков, хозяин еще нескольких разнопрофильных предприятий в Курске, Симферополе и Севастополе, включающих торговлю моллюсками и предоставление займов.

С вопросом, зачем горадминистрации такси, «Новый День» обратился к ответственному за проведение этой закупки – завсектором по обеспечению закупок управления учёта, отчётности и материального обеспечения аппарата администрации города Георгию Сухацкому.

Он пояснил, что услуги такси закуплены на период проведения всероссийской переписи населения, запланированной на осень. «К этому мероприятию администрации доводились республиканские деньги». Кто те 114 человек, которые будут ездить на такси – ведь переписчики ходят ногами – чиновник пояснить не мог: «Республиканские полномочия, которые были переданы министерством экономического развития, и вот эти полномочия сейчас реализуются…»

Отметим, что Всероссийская перепись населения будет проводиться с 15 октября по 14 ноября.

Куда и зачем собираются ездить за бюджетный счет представители мэрии вне этого срока, тоже остается загадкой. Если же такси планируют пользоваться исключительно в рамках переписи, то в день будет тратиться в среднем 50 тысяч рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.08.21

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