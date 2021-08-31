Глобальный проект за бешеные деньги: в Крыму предлагают построить 9 опреснительных установок

В Крыму в течение ближайших 10 лет могут появиться 9 опреснительных установок: варианты строительства и энергоснабжения объектов разрабатывает «Ростех».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с водоснабжением возникли на полуострове в 2014 году после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Поскольку за последующие 7 лет вопрос коренным образом не решили, год назад в Крыму возник серьезный дефицит воды – часть населенных пунктов пришлось переводить на жесткие графики экономии ресурса.

В числе способов преодоления дефицита и возник вариант опреснения морской воды для социальных и хозяйственных нужд.

«Ростех» готовит для правительства Крыма несколько возможных вариантов строительства заводов по опреснению морской воды с использованием своих газотурбинных двигателей малой мощности ГТА-25 и ГТА-16, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

В качестве оптимального варианта рассматривается строительство 9 заводов общей мощностью 1 млрд кубометров пресной воды в год. Предполагается, что 4 завода общей мощностью 100 млн кубов будут работать с использованием термального метода (то есть, выпаривать воду), а остальные – методом обратного осмоса (процеживать морской воды через специальную мембрану).

При этом для работы опреснителей может потребоваться около 900 МВт электроэнергии, что составляет почти половину действующей генерации Крыма и Севастополя (примерно 2 ГВт).

В связи с этим «Ростех» собирается предложить использовать 36 газовых турбин ГТА-25 (25 МВт) от Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех». Для их работы потребуется около 600 млн кубометров газа ежегодно.

Проект представляется весьма дорогостоящим. Так, по оценке специалистов, стоимость строительства только ТЭС на 900 МВт с применением турбин ГТА-25 может составить 78 млрд рублей. Каким образом будет финансироваться столь масштабный проект, если он будет одобрен, не ясно. Пока правительство России собирается построить лишь две опреснительные установки и потратить на это не более 8 млрд рублей.

Эксперты неоднократно заявляли, что процесс опреснения имеет два серьезных минуса: он слишком дорог и экологически небезопасен. Поэтому использовать опреснители можно исключительно для решения локальных острых проблем.

В Крыму же, в первую очередь, необходимо решить вопрос утечек: так в 2020 году населению и бюджетным организациям было отпущено 86,3 млн кубометров воды, а объем утечек составил 96,8 млн кубометров.

Симферополь, Олег Яковенко

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