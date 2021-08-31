В Крыму ожидаются резкое понижение температуры и ливни

В Крыму ожидаются резкое понижение температуры и сильные дожди.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, 2 сентября и в ночь на 3 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди (местами очень), грозы, град, шквалистый северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха понизится до 15-20 градусов; минимальная до 8-13 градусов, на побережье до 14-19 градусов.

«При опасных гидрометеорологических явлениях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», – напоминают в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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