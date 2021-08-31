Севастополь лидирует в ЮФО по ценам на треть социально значимых продуктов

Севастополь лидирует в Южном Федеральном округе по ценам на треть социально значимых продуктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России стоимость базовых продуктов питания отслеживается еженедельно, и Севастополь стабильно занимает первые места в ЮФО по ценам на 37% из них.

Город является абсолютным лидером по стоимости мяса кур, вареных колбасных изделий, рыбы, сливочного масла, молока, сыра, печенья, конфет, чая, соли, капусты и картофеля. Севастополь занимает вторе место в округе по ценам на баранину, полукопченые колбасы, маргарин, сметану и лук – дороже только в Крыму.

Кроме того, город находится в тройке территорий с самыми высокими ценами на говядину, творог, яблоки и яйца.

«В конце рейтинга Севастополь находится только по ценам на муку, ржаной и пшеничный хлеб», – отмечает telegram-канал «Территория Крым».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 31.08.21

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