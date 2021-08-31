Ворота Крыма – Керчь затопило четвертый раз за лето.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз причиной наводнения в центре города стала авария на коммунальных сетях: вода и нечистоты затопили улицу Пролетарскую и часть Центрального рынка.
«Предприниматели с 5 утра звонили во все экстренные службы, но вода продолжала прибывать. Сейчас полностью затоплены проезжая часть, частично тротуар, – сообщали журналисты Керчь.ФМ. – Еще несколько сантиметров, и вода будет заливать помещения».
В мэрии заверили: на месте работают аварийные бригады; в ликвидации аварии задействована техника: экскаватор, самосвал, три машины, откачивающие воду с дороги.
«Хочу уверить всех, что это не подтопление, не порыв реки, не выход каких-то вод, это просто аварийная ситуация водоканала», – заявил врио главы администрации Святослав Брусаков.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 31.08.21
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