«Война войной...» – Киев боится разрывать все торговые отношения с РФ

Антироссийская политика Киева и объявление РФ «агрессором» не являются поводом для полного разрыва торгово-экономических отношений с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, прежде чем объявлять военное положение и закрывать границы с «агрессором», необходимо понять цели таких действий.

Отметим, что, несмотря на сознательное уничтожение киевским режимом сотрудничества с РФ, объём торговли между странами до сих пор остаётся на достаточно высоком уровне. В частности, Украина никак не может обойтись без российской электроэнергии и большого перечня другой продукции.

«Россия – пятый по объёмам наш торговый партнёр. Даже если мы всё это сейчас закроем, введём военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» – заявил Арестович, отвечая на вопросы украинских журналистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.08.21

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