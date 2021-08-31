В Крыму продлили антиковидные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил антиковидные ограничения еще на месяц. Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности: «Слова «по 1 сентября 2021 года» заменить словами «по 1 октября 2021 года», – говорится в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по-прежнему запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и заведений, в том числе детских. С 23:00 до 8:00 должны быть закрыты для посетителей организации общепита, за исключением тех, что заключили соглашения с властями и выполнили все выдвинутые требования. Остальные по ночам могут работать только на вынос и доставку.

Действует ряд других ограничений, в том числе и на проведением массовых мероприятий. Поэтому в школах 1 сентября линейки для большинства школьников будут проведены в классных кабинетах. Исключение составляют 1-ые, 9-ые и 11-ые классов – для них мероприятие будет не только организовано по параллелям, но и с участием родителей.

Более того, Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» с 8 по 12 сентября под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.08.21

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