«Откровенная халтура»: главную площадь крымской столицы придется переделывать

Площадь Ленина в Симферополе, благоустройством которой занимаются с апреля, придется переделывать: качество выполненных работ не выдерживает никакой критики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на главной площади крымской столицы, согласно проекту, должны полностью заменить покрытие, установить современную систему освещения, малые архитектурные формы, оборудовать места отдыха и амфитеатр. Деньги выделены в рамках соглашения между правительством РК и правительством Москвы. Работы должны были завершить к 1 сентября, но сегодня готовность объекта не достигает и 30%, а то, что уже сделано – ужасно.

«К сожалению, объект готов лишь на 27%. Подрядная организация, взявшая на себя обязательства к 1 сентября сдать объект, не справилась с задачей. Впечатление от качества и темпа работ ужасающее – откровенная халтура, – заявил сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. – Причина: отсутствие должного контроля на объекте, недостаточное количество людей и техники, непонимание уровня ответственности. Кроме того, есть много вопросов к квалификации привлекаемых «специалистов».

«По моему решению работы на площади Ленина были приостановлены, – пояснил глава администрации Симферополя Валентин Демидов. – На данный момент на объекте начат финальный этап, укладка плиточного покрытия. Несмотря на то, что, по заверениям подрядчика, он работает согласно проектных решений, качество ненадлежащее, в том числе из-за сжатых сроков.

Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно.

Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придётся разобрать и уложить заново».

Назначен новый срок завершения работ – 20 декабря.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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