Главную площадь Симферополя в очередной раз не сдали к очередному сроку

В Симферополе в очередной раз не завершили благоустройство площади Ленина к очередному «крайнему сроку».

Как уже сообщал «Новый День», реконструкцию площади Ленина, на которую смотрит из своего кабинета глава Крыма Сергей Аксенов, должны были завершить к 1 сентября, потом – к новому году, потом – до 31 января, потом – к 1 марта, потом – к 1 апреля. Последний срок озвучил сам глава Крыма Сергей Аксенов. Но опять не случилось.

Что любопытно: из-за затянувшейся реконструкции уволили главу города Валентина Демидова, но контракт с подрядчиком не разрывают, всякий раз давая ему возможность исправиться.

И вот очередной «последний шанс»: главную площадь Симферополя обещают закончить к 1 мая. Правда, теперь об этом заявляет не глава Крыма, а премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. И, в отличие от своего начальника, он абсолютно уверен:

«Уверен, с этой задачей мы справимся, во всяком случае, администрация города, новый назначенный глава администрации каждый день на объекте с подрядчиком, авторским надзором, строительным контролем проводит планерки и подводит итоги каждого дня, – заявил премьер в эфире телеканала «Миллет». – Как докладывает глава администрации Афанасьев, пока все идет по плану, в графике, срыва нет. Поэтому 1 мая планируем сдать площадь в эксплуатацию».

О каком графике идет речь, если все сроки сорваны неоднократно, а сам Гоцанюк в этом же эфире сообщил, что работать на площади мешает погода, пока не ясно.

Симферополь, Олег Яковенко

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