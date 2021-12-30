В Крыму отправили в отставку пятого мэра Симферополя

Столица Крыма снова осталась без мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отставке главы администрации Симферополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку».

Демидов не продержался на посту мэра и года: его предшественницу Елену Проценко отправили в отставку 17 февраля.

В конце марта конкурсная комиссия выбрала в качестве основных претендентов на освободившееся место Демидова (он временно исполнял обязанности градоначальника) и неработающего Михаила Шумилина. Исход этого «поединка» был очевиден, но горсовету Симферополя почему-то понадобилось 10 дней, чтобы утвердить нового мэра.

Потом у Демидова тоже все не ладилось. Но особой проблемой стал ремонт площади Ленина в центре крымской столицы – срок завершения несколько раз переносился. Но площадь до сих пор недоделана, в итоге главную елку города пришлось устанавливать в другом месте.

Симферополь, Олег Яковенко

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