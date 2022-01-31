И вот опять: главную площадь Симферополя в очередной раз не сдали

Главную площадь Симферополя в очередной раз не сдали к назначенному сроку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкцию площади Ленина, на которую смотрит из своего кабинета глава Крыма Сергей Аксенов должны были завершить к 1 сентября. Потом сроки неоднократно переносились – по разным причинам. И всякий раз объект к обещанной дате готов не был.

В конце концов, главную елку крымской столицы пришлось устанавливать в другом месте, а главу города Валентина Демидова уволили.

Исполняющий обязанности градоначальника Максим Балахонов в первые рабочие дни января отчитался: до 10 января работы на площади не вели, так как были праздничные выходные. Но до 31 января обещал все сделать, контролируя процесс ежедневно. И не сделал.

На этот раз виновата оказалась погода: то снег, то дождь – к работам в январе таки не приступили.

Теперь и.о. симферопольского мэра обещает завершить реконструкцию до 1 марта – всего-то осталось закончить укладывать плитку и рулонный газон. Правда, в начале января Балахонов заявлял, что на это нужно всего 3 недели, а теперь – требуется уже 4. И то при условии, что установится сухая и теплая погода.

Поскольку, гарантировать благосклонность природы никто не может, есть основания полагать, что через месяц срок снова перенесут.

Симферополь, Олег Яковенко

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