Шутка? Многострадальную площадь под окнами главы Крыма обещают завершить к 1 апреля

На завершение реконструкции многострадальной площади Ленина в Симферополе дали 2 недели. На этот раз срок озвучил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», реконструкцию площади Ленина, на которую смотрит из своего кабинета глава Крыма Сергей Аксенов должны были завершить к 1 сентября. Потом сроки неоднократно переносились – по разным причинам. И всякий раз объект к обещанной дате готов не был.

В конце концов, главную елку крымской столицы пришлось устанавливать в другом месте, а главу города Валентина Демидова уволили.

Исполняющий обязанности градоначальника Максим Балахонов в первые рабочие дни января отчитался: до 10 января работы на площади не вели, так как были праздничные выходные. Но до 31 января обещал все сделать, контролируя процесс ежедневно. И не сделал.

На этот раз виновата оказалась погода: то снег, то дождь – к работам в январе таки не приступили.

Тогда и.о. симферопольского мэра пообещал завершить реконструкцию до 1 марта, тем более что осталось закончить укладывать плитку и рулонный газон.

И опять ничего не произошло. По одним данным подрядчик в феврале на объекте ни разу не появлялся, по другим – на площади несколько раз видели рабочих, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Несмотря, на систематическое невыполнение обещаний, власти Крыма предпочли не расторгать контракт с подрядчиком, а дать ему очередной «шанс».

Теперь срок озвучил сам глава РК Сергей Аксенов: «Пока что подрядчик обещал до 1 апреля завершить. Работы идут каждый день». И добавил: «Боюсь что-либо говорить в данном случае».

До 1 апреля осталось 2 недели.

Симферополь, Олег Яковенко

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