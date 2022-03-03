Площадь под окнами главы Крыма опять не сдали к обещанном сроку

Главную площадь Симферополя в очередной раз не сдали к обещанному сроку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкцию площади Ленина, на которую смотрит из своего кабинета глава Крыма Сергей Аксенов должны были завершить к 1 сентября. Потом сроки неоднократно переносились – по разным причинам. И всякий раз объект к обещанной дате готов не был.

В конце концов, главную елку крымской столицы пришлось устанавливать в другом месте, а главу города Валентина Демидова уволили.

Исполняющий обязанности градоначальника Максим Балахонов в первые рабочие дни января отчитался: до 10 января работы на площади не вели, так как были праздничные выходные. Но до 31 января обещал все сделать, контролируя процесс ежедневно. И не сделал.

На этот раз виновата оказалась погода: то снег, то дождь – к работам в январе таки не приступили.

Тогда и.о. симферопольского мэра пообещал завершить реконструкцию до 1 марта, тем более что осталось закончить укладывать плитку и рулонный газон.

И опять ничего не произошло. По одним данным подрядчик в феврале на объекте ни разу не появлялся, по другим – на площади несколько раз видели рабочих, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Таким образом, площадь не могут доделать уже 5 месяцев, несмотря на то, что процесс находится под пристальным вниманием главы Крыма – в буквальном смысле.

Симферополь, Олег Яковенко

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