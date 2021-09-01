В Симферополе появился новый ответственный за городское хозяйство

В Симферополе появился новый вице-мэр, ответственный за городское хозяйство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации города Валентин Демидов назначил своим заместителем Сергея Чернова, который будет курировать сферы городского хозяйства, транспорта, капитального строительства и жилищной политики.

Напомним, его предшественника Сергея Черных уволили 23 августа.

Новоявленный вице-мэр окончил Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел по специальностям «Правоведение» и «Правоохранительная деятельность».

С 2006 по 2018 служил в органах МВД;

с 2018 по 2019 – работал в коммерческих организациях;

с 2019 по 31 августа 2021 возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Экоград» (Симферополь).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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