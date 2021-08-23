В Симферополе уволили вице-мэра по строительству, транспорту и ЖКХ

В Симферополе уволили заместителя главы администрации города, курирующего сферы капитального строительства, транспорта, жилищной политики и ЖКХ Сергея Черных.

Это решение принято «в связи с неудовлетворительным исполнением возложенных должностных обязанностей», – пояснил мэр крымской столицы Валентин Демидов.

Отметим, что в администрации Симферополя чиновники в этом кресле долго не задерживаются: предыдущий вице-мэр по ЖКХ Анатолий Русин продержался 9 месяцев и уволился за месяц до отставки градоначальницы Елены Проценко.

Сергей Черных, пришедший из Севастополя, не протянул и полгода. Его отставке предшествовало увольнение начальника департамента городского хозяйства Евгения Малярова.

Демидов заявил, что пока сферы капитального строительства, транспорта, жилищной политики и ЖКХ будет курировать лично. Ранее в соцсетях появлялась информация, что ситуация именно в этих сферах может стоить Демидову карьеры.

Симферополь, Олег Яковенко

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