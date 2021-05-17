У главы администрации Симферополя появился пятый заместитель

У главы администрации Симферополя появился новый заместитель.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года прежнюю градоначальницу Елену Проценко отправили в отставку. Наиболее вероятным претендентом на ее место называли вице-мэра Валентина Демидова, появившегося в мэрии в августе прошлого года. Однако утвердили его в роли главы только в апреле. Уже через неделю Демидов сообщил, что из замов предшественницы оставит только двух: вице-мэра, курирующую сферу образования Татьяну Сухину и куратора внутренней и информационной политики, а также межнациональных отношений. Александра Зинченко.

Вице-мэром по городскому хозяйству стал бывший севастопольский чиновник (руководил управлением земельного контроля городского департамента по имущественным и земельным отношениям, а потом инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости) Сергей Черных.

Сферу имущественных и земельных отношений отдали Алексею Зазхарову, приехавшему в 2017 году из Петербурга и успевшему в Крыму поработать заместителем министра строительства и архитектуры, заместителем начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым и первым заместителем министра жилищной политики и государственного строительного надзора.

И вот сегодня появился пятый зам: Ислям Усеинов «будет реализовывать полномочия администрации города в сферах культуры и культурного наследия, межнациональных отношений и социальной защиты населения». В мэрии Усеинов – человек не новый: с 2019 года он возглавлял отдел по межнациональным отношениям Симферопольской горадминистрации, а до этого работал в администрации Симферопольского района.

Любопытно, что на сайте администрации Симферополя в качестве зама указан еще и Эмин Вейсов. Однако он никогда не работал в мэрии крымской столицы, а на прошлой неделе был назначен заместителем главы Симферопольского района.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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