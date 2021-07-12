В Симферополе уволили главного по городскому хозяйству

В Симферополе отправили в отставку начальника департамента городского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увольнение Евгения Малярова глава крымской столицы Валентин Демидов объяснил низкими показателями работы подразделения.

Временно исполняющим обязанности начальника департамента назначен начальник правового отдела Эмин Набиев.

Отметим, что серьезные вопросы к Малярову появились еще в начале текущего года, когда в администрации Симферополя проходили следственные действия. Предположительно, обыски были связаны с проблемой средств, выделенных на благоустройство города правительством Москвы.

Тогда Маляров на своем месте удержался, а в отставку отправили главу города Елену Проценко.



Симферополь, Олег Яковенко



Симферополь. Другие новости 12.07.21

Меркель отменила встречу Зеленского с министром обороны Германии. / Путин готов отозвать официальное признание киевского режима – украинский политолог. / В Крыму вскрыли схему по изготовлению поддельных документов для моряков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»