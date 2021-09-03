В Крыму резко выросло число преступлений, совершенных подростками: только в Симферополе с начала текущего этот показатель вырос почти в 2 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации крымской столицы, за январь – июль в поле зрения правоохранительных органов попали 37 несовершеннолетних преступников, что на 89,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди правонарушителей 30 учащихся и 7 студентов.

Ранее сообщалось, что у 160 юных крымчан были выявлены социально опасные намерения, причем четверо собирались устроить стрельбу в учебных заведениях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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