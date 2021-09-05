В Севастополе на пляже засыпало отдыхающих обвалившимся склоном

На одном из популярных пляжей Севастополя обвалился нависавший над ним склон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на нудистском пляже в Любимовке в четвертом часу дня.

Склон обрушился на мужчину и женщину, отдыхавших в его тени. Очевидцы бросились откапывать пострадавших, позвонили в МЧС.

На место прибыли отделение 3-й пожарно-спасательной части, сотрудники спецотряда МЧС, опергруппа МЧС, спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, полиция и «скорая помощь». По словам очевидцев, мужчина и женщина сильно пострадали. Им оказали первую помощь и транспортировали к машинам «скорой помощи».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 03.09.21

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