Состояние пострадавших от обвала на севастопольском пляже не улучшается

Пострадавшие в результате обвала на пляже в севастопольской Любимовке остаются в тяжелом состоянии. Одному из них потребовалась операция.

Как уже сообщал «Новый День», обвал произошел вчера днем. По предварительным данным, на мужчину и женщину, отдыхавших в тени крутого склона, обвалилось около 20 тонн грунта. Людей удалось спасти, но ни получили серьезные травмы.

В администрации Севастополя заявляют, что проводится принудительный обвал опасных участков, но применить подобную технологию можно не везде.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.09.21

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