В каждом четвертом регионе России в сентябре прогнозируется возникновение масштабных пожаров

В каждом четвертом регионе России в сентябре возможно возникновение масштабных природных пожаров. К таким выводам пришли ученые, проанализировав ложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов.

Как сообщили РИА «Новый День» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях:

Центральный федеральный округ – в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в южных районах Калужской и Липецкой областей.

Южный федеральный округ – северные районы Ростовской и Волгоградской областей и на всей территории Республики Крым.

Приволжский округ – в Саратовской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан.

Уральский федеральный округ – в южных районах Курганской и Челябинской областей.

Сибирский федеральный округ – на юго-востоке Красноярского края, в западных районах Иркутской области.

Дальневосточный федеральный округ – в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, на северо-западе Приморского края.

На территории Республики Саха (Якутия), Приволжского и Уральского федеральных округов задымление обширных территорий может стать источником ЧС и сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения.

Органам местного самоуправления рекомендовано осуществить превентивные мероприятия на природных территориях, оперативно проводить усиление и перегруппировку сил, применяемых для тушения природных пожаров.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.09.21

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