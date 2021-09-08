В каждом четвертом регионе России в сентябре прогнозируется возникновение масштабных пожаров

В каждом четвертом регионе России в сентябре возможно возникновение масштабных природных пожаров. К таким выводам пришли ученые, проанализировав ложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов.
Как сообщили РИА «Новый День» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях:
Центральный федеральный округ – в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в южных районах Калужской и Липецкой областей.
Южный федеральный округ – северные районы Ростовской и Волгоградской областей и на всей территории Республики Крым.
Приволжский округ – в Саратовской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан.
Уральский федеральный округ – в южных районах Курганской и Челябинской областей.
Сибирский федеральный округ – на юго-востоке Красноярского края, в западных районах Иркутской области.
Дальневосточный федеральный округ – в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, на северо-западе Приморского края.
На территории Республики Саха (Якутия), Приволжского и Уральского федеральных округов задымление обширных территорий может стать источником ЧС и сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения.
Органам местного самоуправления рекомендовано осуществить превентивные мероприятия на природных территориях, оперативно проводить усиление и перегруппировку сил, применяемых для тушения природных пожаров.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 08.09.21
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