Дело крымского миллионера Бейма забрали в республиканское следственное управление

Дело крымского олигарха, владельца сети автозаправок Сергея Бейма забрали из Саки: расследованием занимается следственное управление МВД по Республике Крым.

Как уже сообщал «Новый День», 31 июля в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть машину Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Бейму уже предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Однако следователи считают необходимым ужесточить меру пресечения, они уже дважды направляли соответствующие ходатайства в суд, но получали отказ. Очередная апелляции будет рассмотрена 10 сентября.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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