В отношении крымского миллионера возбудили уголовное дело (ВИДЕО)

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца сети АЗС «ТЭС» Сергея Бейма. Он стал виновником ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла 31 июля в Сакском районе. Судя по видео с авторегистраторов, Toyota Camry поворачивала налево. Встречные машины ее пропустили, но Бейм за рулем Lexus ехал по обочине и тормозить не стал, видимо решив, что Toyota обязана его пропустить. Однако, поскольку он двигался не по проезжей части, а по обочине, водитель Toyota не мог его видеть и тоже не притормозил. В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на недавно отремонтированном участке трассы Симферополь – Евпатория. На дороге есть нескольких узких мест, где постоянно возникают огромные автомобильные пробки. Одну из них, похоже, и пытался проскочить Бейм, игнорируя правила дорожного движения – передвижение по обочине на автомобиле запрещено.

Но сам миллионер себя виновным не считает:

«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.

Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе, – цитирует Бейма издание «Подъем». – Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».

На видео хорошо видно, что Toyota сплошную не пересекала, а делала поворот в месте разрыва.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК в отношении Бейма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Симферополь, Олег Яковенко

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