Глава Крыма рассказал, где построят новый город

Глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал информацию о строительстве нового города-курорта.

Как уже сообщал «Новый День», инициативу на прошлой неделе озвучил вице-премьер Евгений Кабанов. Правда, ограничился общими фразами: «Сейчас рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор».

Сегодня глава Крым Сергей Аксенов выдал более конкретную информацию: «Это Западный Крым, Сакский район, там большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано, – заявил он. – Крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты». Аксенов добавил, что номерной фонд в новом городе превысит 10 тысяч, а с водой и электроэнергией проблем не будет.

Отметим, что на западном побережье Крыма есть два туристических центра это Евпатория, позиционируемая как детский курорт, и Саки, привлекающий лечебными грязями. В несезон особым спросом не пользуются, в отличие от Ялты, куда туристы едут круглый год.

При этом все курортные города Крыма находятся в запущенном состоянии. В том же Саки туристы жалуются на плохие дороги и освещение, запущенный ландшафт, отсутствие благоустройства, устаревшую инфраструктуру, высокие цены.

Поэтому многие удивились, зачем строить с нуля город, если достаточно привести в порядок уже имеющиеся и хорошо «раскрученные». Тем более в таком неоднозначном месте.

Правда, есть версия, что город этот будет не для всех, а некий элитный вариант – тогда объяснимо и место (подальше от основных туристических потоков и дефицита жизненно важных ресурсов), наличие инвесторов (которых не могут найти для приведения в порядок уже построенного) и уверенность властей в востребованности нового места отдыха, несмотря на то, что расчеты еще не сделаны.

Симферополь, Олег Яковенко

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