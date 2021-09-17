Новый курорт в Крыму будет строить компания, близкая к Ротенбергам

Новый курорт в Крыму будет строить компания, близкая к мэрии Москвы и Ротенбергам.

Об этом пишет telegram-канал «Крымская П»: «Околосовмина говорят, что «крупные игроки», желающие построить курортный город в Сакском районе Крыма оказались ярославской компанией – подрядчиком московского благоустройства. Это строительный картель АО «ГК ЕКС». Именно они в настоящее время прорабатывают концепцию застройки в районе села Штормового и готовятся представить её в ноябре на Ялтинском МЭФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2016 года компания ЕКС госзакупками практически не интересовалась, получая лишь единичные заказы, и занимаясь поставками труб, которые выпускал московский завод «Мосфлоулайн». В 2016 году владелец ЕКС Максим Крылов купил у своего друга Сергея Петрикова долю в московской фирме «Спецремэнерго» и создал на ее основе АО «Группа компаний ЕКС».

СМИ связывают Крылова с братьями Роттенбергами, а его сына – с главным разведуправлением Минобороны РФ.

В Москве ЕКС заработала на госзакупках более 1 млрд долларов, в Нижегородской области забрала тендер на проектирование и благоустройство крупнейшего в городе парка «Швейцария» стоимостью почти 4 млрд рублей. Напомним, местная журналистка Ирина Славина, выступавшая против реконструкции парка, сгорела перед зданием областного управления МВД.

Не так давно появилась информация, что ГК ЕКС собирается получить в Крыму господрядов более чем на 30 млрд рублей и именно она будет заниматься строительством и реконструкцией очистных сооружений, водоводов и коллекторов.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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