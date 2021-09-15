Следить за выборами в Крыму изъявили желание граждане Франции

В Крыму за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы будут следить иностранцы. Об этом сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о желании выступить в роли наблюдателей завили три гражданина Франции. ЦИК их зарегистрировал.

Напомним, выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В РК будут работать 1 тысяча 131 постоянный участок и 39 в местах временного пребывания граждан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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