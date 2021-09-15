Обвиняемый в подрыве крымского газопровода заявил, что разведка Украины грозила убить его детей

ФСБ подтвердила связь крымско-татарского меджлиса (запрещен в России как экстремистская организация) со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа возле села Перевальное в Симферопольском районе. В минувшие выходные по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

Троих 6 сентября отправили под арест на 2 месяца. Они дали признательные показания.

Один из них – Асан Ахтемов – заявил, что совершил подрыв под давлением: организаторы диверсии угрожали убить его детей.

«Я совершил это только потому, что угрожали моей семье – я боялся за них. Только поэтому. Они знали все: про меня, про семью, про детей, – сообщил Ахтемов на допросе. – Я же до последнего не знал, почти до дня совершения преступления, что нужно вот это будет сделать. В этот день мне позвонили эти люди с Украины и угрожали. Сказали: выгляни в окно. Я выглянул, и они мне говорят: «У тебя дочка в песочнице играет, а сын около бочки стоит. А за домом у тебя орех есть. Вот в следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть». И сказали: «Ты должен взять вот эту вещь и поехать, сделать то, что мы говорим».

Ранее он рассказывал, что к подрыву газопровода готовился в Херсоне.

«Со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии, главное управление разведки (ГУР) МО Украины через «Меджлис» пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым», – добавили в ЦОС ФСБ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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