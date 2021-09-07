«Нужно вспороть сыр…» Подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму рассказали о подготовке диверсии

ФСБ опубликовала признательные показания подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа возле села Перевальное в Симферопольском районе. В минувшие выходные по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

Троих 6 сентября отправили под арест на 2 месяца. Они уже дали признательные показания, заявляют в ФСБ.

По данным ведомства, диверсию организовало Главное управления разведки Минобороны Украины, исполнителей в течение лета готовили в Херсоне.

«Приехав в Херсон, я пришел в Макдоналдс, где ко мне подсел человек в красных кроссовках и красной кепке, который назвал себя Саидом. Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу, – рассказал на допросе Асан Ахтемов, уточнив, что пользоваться взрывным устройством их учил некий Сергей. – Бомба была спрятана в сыре. Я прятал его в гараже в старой хлебнице. Пришло сообщение, что нужно вспороть сыр, достать взрывное устройство и аккуратно спрятать, а сыр выбросить.

Мы пришли к трубе, я взял нож и выкопал ямку 15 сантиметров. Устройство находилось на уровне земли. Положив устройство, я рукой присыпал землю, и мы уехали.

Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Часов в 12 дня – я был на работе – мне позвонил Саид и сказал: все сработало».

Аналогичные показания дал Азиз Ахтемов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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