ФСБ: взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка

Взрыв газопровода в Крыму в августе текущего года был организован украинской разведкой. Об этом заявили в ФСБ России.

Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа возле села Перевальное в Симферопольском районе. В минувшие выходные по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ. – Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский».

В ведомстве утверждают, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым, тоже участвовавшим в акции 2016 года, в ходе которой «им был убит сотрудник ФСБ России».

По данным ФСБ, исполнители с начала лета готовились к диверсии и учились подрывному делу в Херсоне (Украина). За «работу» им обещали вознаграждение в размере около 2 тысяч долларов.

Исполнителями в ведомстве считают Асана и Азиза Ахтемовых, а посредником – заместителя председателя запрещенного в России «Меджлиса» Наримана Джелялова.

Всех троих 6 сентября отправили под арест на 2 месяца. Они уже дали призантельные показания, заявляют в ФСБ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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