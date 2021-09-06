В Крыму избрали меру пресечения подозреваемым в повреждении газопровода

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест подозреваемых в повреждении газопровода у села Перевальное 23 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные сотрудники ФСБ задержали несколько человек и среди них Наримана Джелялова – одного из лидеров запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. Задержанным инкриминируется умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемых под стражу. Суд с доводами следователей согласился : «Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, что повлекло прекращение подачи газоснабжения жителям села Перевальное», – говорится в сообщении суда. Трое задержанных проведут в СИЗО не менее 2 месяцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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