Диверсия? В Крыму повредили газопровод

В Крыму повредили газопровод – полиция уверена в целенаправленных действиях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе поселка Перевальное (Симферопольский район).
Осмотрев место происшествия, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что труба повреждена механически. «Возможно, повреждение произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – сообщили в МВД РК.
Возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.08.21
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