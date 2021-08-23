Диверсия? В Крыму повредили газопровод

В Крыму повредили газопровод – полиция уверена в целенаправленных действиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе поселка Перевальное (Симферопольский район).

Осмотрев место происшествия, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что труба повреждена механически. «Возможно, повреждение произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – сообщили в МВД РК.

Возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Симферополь, Лиана Макоба

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