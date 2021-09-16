Крымчанин решил стать миллионером, продав кость

Крымчане не оставляют попыток крупно заработать, продав что-нибудь ненужное, и продолжают удивлять оригинальностью лотов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще один житель полуострова решил стать миллионером по-быстрому и выставил на продажу кость. Объявление он разместил на одной популярной интернет-платформе, сообщив, что продает древнюю кость динозавра. Правда, «вид динозавра установить пока не удалось», – честно уточняет владелец. К объявлению приложено фото небольшого обломка трубчатой кости.

Состояние своего «раритета» продавец оценивает как «бывшее в употреблении» и просит за него 20 млн рублей.

Напомним, ранее одна крымчанка выставила на продажу свою школьную золотую медаль (за 5 млн рублей), а вторая – 800 рублей (за 4,5 млн).

Симферополь, Лиана Макоба

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