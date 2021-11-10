В Крыму выставили на продажу череп космического пришельца

В Крыму выставили на продажу череп инопланетянина: житель Керчи разместил объявление на одной из торговых интернет-площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продавец утверждает, что череп принадлежал представителю иноземных цивилизаций, который, якобы, находился инопланетном летальном аппарате, сбитом военными в 1964 году недалеко от Керчи.

«Череп чистый, немного порос земным мхом и лишайником. Клыков уже нет, выпали от удара об штурвал при крушении НЛО, их военные на сувениры растащили. Сам инопланетянин смог отползти от места крушения и спрятаться, где позже и умер. Тело не сохранилось, звери растащили», – пишет автор объявления, не уточняя, каким образом он узнал эти подробности и как череп попал к нему.

Но подчеркнул, что не нужно путать пришельцев с баранами и обратился к тем, кто не ничего не понимает во внеземных цивилизациях, «не писать ерунду и не портить бизнес».

Кстати, свой раритет керчанин оценил довольно скромно – всего 10 тысяч рублей. Учитывая, что некоторые крымчане пытались продать свою школьную золотую медаль за 5 млн и небольшой обломок трубчатой кости (выдавали за останки динозавра) за 20 млн, столь низкая цена сделки наталкивает на мысль, что это либо все-таки не инопланетянин, либо керчанин нашел настоящее месторождение пришельцев, и этих черепов у него просто завались.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 10.11.21

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