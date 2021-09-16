Нищий лидер, пенсионер-миллионер: кто хочет попасть в Госдуму от Крыма

17 сентября в Крыму стартует массовое голосование на выборах в Государственную Думу России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, в Республике Крым сформировано три мажоритарных округа, в каждом на депутатский мандат претендуют по 9 кандидатов. Из 27 претендентов 12 – миллионеры. Самый богатый их них баллотируется по Керченскому округу: доход директора ООО «Компания Глонасс-Крым» Олега Северненко (Справедливая Россия – Патриоты – За правду) за 2020 год превысил 60 миллионов.

Конкуренцию ему составят депутат Госдумы Константин Бахарев (Единая Россия), депутат Госсовета РК Николай Волков (ЛДПР) и индивидуальный предприниматель из Таганрога Виктор Кудряшов (КПРФ) – их заработок не столь существенен, но тоже превышает миллион.

В Симферопольском избирательном округе самым обеспеченным кандидатом является представитель КПРФ Андрей Кочеихин – он задекларировал доход в сумме свыше 5,7 млн рублей. К претендентам – миллионерам так же относятся депутат Госсовета РК преподаватель вуза из Севастополя Дмитрий Нехайчук (Справедливая Россия – Патриоты – За правду), депутат Госсовета РК Алексей Черняк (Единая Россия) и пенсионер из Москвы Сергей Шевцов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

В этом же округе зарегистрирован кандидат с нулевым доходом – Эмиль Арпатлы («Родина»).

Еще один претендент, не заработавший за 2020 год ни копейки – глава крымского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Игорь Пилипенко.

Ему придется конкурировать с четырьмя миллионерами: депутатом Госсовета РК Леонидом Бабашовым (самовыдвиженец и при этом член партии «Единая Россия»), Викторией Билан («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), пенсионером Юрием Ставицким (Российская экологическая партия «Зеленые») и сотрудником ГУП «Черноморнефтегаз» Сергеем Шувайниковым (Родина).

У остальных крымских претендентов на госдумовское кресло по одномандатным округам доходы колеблются в диапазоне от 44 тысяч рублей в год до 999 тысяч.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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