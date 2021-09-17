Крымчане встали в очередь: началось массовое голосование

В Крыму началось массовое голосование на выборах в Государственную думу России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 8:00 открылись 1 тысяча 132 участка, 937 из них оборудованы системой видеонаблюдения.

Избирателям выдаются на руки 2 бюллетеня. В синем – для голосования по партийным спискам – указаны 14 партий, размещенные в порядке, определенном жеребьевкой. Зеленые бюллетени – для голосования по мажоритарному округу.

Избирательные участки будут работать 8:00 до 20:00 17, 18 и 19 августа.

На некоторых участках сутра выстроились очереди: как правило, это военные и другие бюджетники. В соцсетях крымчане сообщают: «На работе уже ни раз заявляли, что будут проверять, кто голосовал а кто нет. Да еще аж на целый час отпустили, т.е. на работу не к 8, а к 9. Поэтому народ целыми рабочими сменами приходит».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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