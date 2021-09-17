Центр Симферополя и ЮБК голосуют наименее активно

В Крыму подвели первые итоги голосования: по данным государственной автоматизированной системы «Выборы» к 15 часам в выборах приняли участие 15% крымчан, обладающих правом голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшая явка отмечается в Евпаторийском избирательном округе – 16,9%. В Керченском округе этот показатель составляет 14,46%.

Центр крымской столицы и Южный берег Крыма пока не столь активны – явка в объединившем их Симферопольском округе составила 13,65%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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