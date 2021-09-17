Центр Симферополя и ЮБК голосуют наименее активно

В Крыму подвели первые итоги голосования: по данным государственной автоматизированной системы «Выборы» к 15 часам в выборах приняли участие 15% крымчан, обладающих правом голоса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшая явка отмечается в Евпаторийском избирательном округе – 16,9%. В Керченском округе этот показатель составляет 14,46%.
Центр крымской столицы и Южный берег Крыма пока не столь активны – явка в объединившем их Симферопольском округе составила 13,65%.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 17.09.21
В Киеве заявили, что Юго-Восток Украины готов уйти по «крымско-донецкому сценарию». / В Крыму начинаются компенсационные выплаты пострадавшим от наводнений. / На Украине ужесточат антиковидные ограничения: ситуация стремительно ухудшается. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube