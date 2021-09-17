Первый день голосования: Севастополь отстает от Крыма

Явка на выборах депутатов Госдумы в Республике Крым в первый день голосования составила 23,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по активности лидирует Евпаторийский округ – 26,7%. На втором месте Керченский – 23,7%, в Симферопольском проголосовали 18,6%.

Севастополь по темпам голосования явно отстает от РК. Явка на 20:00 составила 17,27%, с учетом голосовавших дистанционно – 19,79%.

Из 66 тысяч 628 избирателей, уже принявших участие выборах, 20 тысяч 724 голосовали вне избирательных участков (так называемое надомное голосование), еще 12 тысяч 49 – дистанционно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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