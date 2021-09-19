Представителю Зеленского пришлось объясняться, почему на Украине разрешили проведение выборов в Госдуму

Киев до сих пор не разорвал дипломатические отношения со «страной-оккупантом», поэтому Украина обязана выполнять международные обязательства и допустить голосование в Госдуму на своей территории для граждан России в консульских учреждениях РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступил представитель президента Украины в конституционном суде Федор Вениславский, отвечая на вопросы националистов, «на каком основании» в «Незалежной» проводятся «российские выборы».

«С точки зрения международного права есть Конвенция о консульских сношениях, есть Конвенция о дипломатических сношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические сношения, то это не означает разрыва консульских отношений.

В консульских учреждениях Украины за рубежом и консульских учреждениях других стран на территории Украины главной задачей является обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства... Украина не разорвала даже дипломатических сношений со страной-оккупантом, не говоря о консульских», – заявил представитель Зеленского в конституционном суде Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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