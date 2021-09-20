Появились первые результаты выборов в Крыму

Согласно предварительным итогам выборов в Республике Крым в Госдуму России по одномандатным округам проходят исключительно единороссы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 7 утра в Евпаторийском округе лидирует Леонид Бабашов, в Симферопольском – Алексей Черняк, в Керченском – Константин Бахарев.

Что касается партийных списков, то партия власти идет с большим отрывом по всем округам. Ближайший преследователь – КПРФ максимального значения добилась в Симферопольском округе – 10,06%.

В Савастополе после обработки 41% голосов «Единая Россия» набирает более 55% голосов, КПРФ – 13,18%, ЛДПР – 8,14%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,43%. «Новые люди» пока держатся на уровне проходного балла – 5,2%. По одномандатному округу лидирует Татьяна Лобач.

В целом по России после обработки 60% голосов партия власти получает 47,16% голосов, е КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,54% и «Новые люди» – 5,77%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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