Крымские единороссы определились со своими представителями в Госдуме

Симферополь, Сентябрь 21 (Новый День, Олег Яковенко) –Крымское отделение партии «Единая Россия» определилось со своими представителями в Госдуме РФ. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», партия власти в РК набрала 63,33% голосов избирателей, пришедших на выборы. В итоге, крымские единороссы могут рассчитывать на 2 мандата, помимо тех, что представители ЕР получили по одномандатным округам.

По словам Константинова, эти два мандата получат Михаил Шеремет и Леонид Ивлев, занимающие в партийном списке 3 и 4.

Напомним, на первых двух строчках расположились глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Предполагается, что они откажутся от мандатов, но пока этого не произошло.

Крым. Другие новости 21.09.21

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