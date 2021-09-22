Рука Москвы и доступ к телу: версии покушения на первого помощника президента Украины

Покушение на первого помощника президента Украины могло быть постановкой, дракой за доступ или попыткой повлиять на самого Зеленского. Такие версии сейчас обсуждают политики и бизнесмены. Не обошлось и без руки Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром неизвестные обстреляли машину Сергея Шефир. Сам Шефир не пострадал, его водитель ранен. Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство на одного или двух человек.

Прокурор Алексей Хоменко уточнил: автомобиль Шефира ехал в направлении Киева. Между поселками Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки выстрелил из автомата (зафиксировано 18 выстрелов). Водителю удалось довести автомобиль до парковки магазина АТБ, где он вызвал полицию и скорую.

Назвать отрабатываемые версии Хоменко отказался, сославшись на следственные действия. Между тем СМИ отмечают: накануне появилась информация, что партнер Зеленского по бизнесу (они вместе основали студию «95-ый квартал») резко ослабил свое влияние в окружении президента, и его активно оттесняет глава офиса президента Андрей Ермак.

При этом Шефир считался ключевой фигурой по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения. «При Порошенко забирали доли в бизнесе, эти забирают бизнес», – цитирует предпринимателей telegram-канал «Политика страны», отмечая: «Покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде – по закону об олигархах, по повышению налогов и, в перспективе, по отставке Разумкова. Под это все голоса фракции собираются с трудом. И наверняка сам факт покушения власть будет использовать для мобилизации голосов под эти проекты, обвинив в организации нападения олигархов и прочие темные силы».

Поэтому одна из версий покушения – постановка с целью протолкнуть нужные власти решения в Раде или возбудить уголовные дела против тех, кто будет назначен заказчиком. Отчасти эта версия подтверждается официальным заявлением властей:

«Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства, – сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов».

Прокомментировал ситуацию и президент Зеленский: «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным».

«В общем, власть будет пытаться использовать покушение на Шефира как «поджог Рейхстага» – как повод для расправы со своими противниками и для запугивания колеблющихся», – резюмирует «Политика Страны».

Вторая версия – реальные разборки внутри команды президента. В частности, многие депутаты Рады уверены, что в этой истории не обошлось без Ермака, которого связывают с криминалитетом через его кума нардепа Николая Тищенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.09.21

Под Киевом расстреляли машину первого помощника Зеленского. / В Ялте дерево повредило несколько автомобилей. / В Крыму устроили криминальные разборки в лучших традициях 90-х годов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»