Под Киевом расстреляли машину первого помощника Зеленского

Первый помощник украинского президента Сергей Шефир подвергся нападению. Его автомобиль обстреляли, но сам политик остался жив, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Неизвестные подкараулили машину президентского помощника недалеко от села Лесники Киевской области. Стрельба случилась около 10 часов утра.

«В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников», – говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Сергей Шефир не ранен. А вот его водитель поймал три пули, сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, пишет LIGA.net.

«Это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия», – добавил Подоляк.

Сергей Шефир – давний товарищ украинского лидера Владмира Зеленского. Они вместе ведут бизнес и владеют студией «Квартал 95».

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 22.09.21

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