В Крыму отправили в отставку еще одного министра

В Крыму отправили в отставку министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причины отставки пока не комментируются, известно лишь, что Храмов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Напомним, в рамках кадрового конкурса «Твое правительство», проведенного Аксеновым осенью 2019 года, Храмов набрал меньшее среди всех крымских министров число баллов, но, тем не менее, был переназначен на должность.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.09.21

Кто бы сомневался: на Украине озвучили официальную версию покушения на первого помощника президента. / Кремль отреагировал на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма. / В Верховной Раде обвинили Институт нацпамяти Украины в прославлении нацизма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»