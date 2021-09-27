В Крыму тигр набросился на годовалого ребенка

В сафари-парке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне из-за нарушений правил безопасности. По данным полиции, 22-летняя женщина с сыном вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждения вольера, в котором находятся хищники. Малыш схватился ручкой за сетку, внезапно тигр бросился к ребенку и откусил большой палец левой руки.

По информации минздрава РК, мальчика госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.09.21

Кто следующий на ФЦП: в правительстве Крыма перераспредилили обязанности. / ФЦП развития Крыма и Севастополя оказалась под угрозой срыва. / Крым побил рекорд по турпотоку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»