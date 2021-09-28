По факту травмирования ребенка в сафари-парке «Тайган» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в сафари-парке «Тайган».

Как уже сообщал «Новый День», в выходные тигр откусил годовалому малышу палец. По данным полиции, 22-летняя женщина с сыном на руках вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждению вольера, в котором находятся хищники.

Мать свою вину категорически отрицает, утверждая, что просто гуляла по парку, за ограждение не заходила, ребенок клетки не касался: «Рука оказалась у тигра во рту и всё», – заявляет женщина.

Каким образом это могло произойти, сейчас выясняют следователи. Мать, требуя привлечь администрацию парка к ответственности, напирает на то, что ребенку не была оказана квалифицированная медпомощь: медсестры не оказалось на месте, ребенку просто промыли рану хлоргексидином, забинтовали руку и вызвали скорую помощь.

Следствие проверяет эти факты, а также действия матери.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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