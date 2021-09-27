Лукашенко приказал силовикам отреагировать на присутствие войск НАТО на Украине

Украина под предлогом создания совместных с НАТО «учебных центров» предоставила свою территорию под будущие полноценные военные базы США и их союзников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на совещании с руководством силовых органов Белорусссии заявил президент страны Александр Лукашенко.

В связи с этим он поручил обратить особое внимание украинскому направлению и доложить ему о мерах реагирования.

«Особое внимание украинскому участку – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – подчеркнул глава Белоруссии и добавил, что уже обсудил эту проблему с президентом РФ.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что закупит у России новые зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за провокационных действий Зеленского, который пригласил войска НАТО на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.09.21

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