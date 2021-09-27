«Это красная линия» – в Кремле заявили о совместных действиях с Белоруссией против баз НАТО на Украине

Размещение военных баз США и их союзников на территории Украины является переходом красных линий сточки зрения безопасности как для России, так и для Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии о намерении Минска предпринять меры против Украины.

По его словам, расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно обсуждалось Путиным и Лукашенко.

Реализация Киевом подобного сценария вынудит Москву и Минск предпринять «действия по обеспечению безопасности двух государств».

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным... Это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», – отметил Песков.

Напомним, сегодня президент Белоуссии Александр Лукашенко приказал силовикам отреагировать на присутствие войск НАТО на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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